وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء إيران إلى 8071 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.