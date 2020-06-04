أعلنت إيران، اليوم الخميس، تسجيل 3574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يومى يتم تسجيله في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس في شهر فبراير الماضى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 164270 حالة، ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور قوله إن الزيادة في عدد الحالات قد تكون نتيجة إجراء اختبارات على نطاق أوسع، مضيفا أن إيران قد أجرت حتى الآن أكثر من مليون اختبار.
وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء إيران إلى 8071 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحانى، قال أمس الأربعاء، إن إيران قد تعيد فرض القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في حالة تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى وذلك بعد أن أعلنت السلطات عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد منذ مارس.
وشهدت إيران أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط مما اضطرها لفرض العزل العام وهو ما أضر باقتصادها الذي يعاني بالفعل من تأثير العقوبات الأمريكية. ورفعت طهران القيود تدريجيا منذ أبريل نيسان لكنها أعادت فرضها في بعض المناطق بعد زيادة حالات الإصابة بها.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الصحة قولها إنها سجلت 3134 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أكبر عدد منذ 30 مارس آذار مما يرفع الإجمالي إلى 160696. وارتفع عدد الوفيات إلى 8012 بعد تسجيل 70 حالة جديدة.
وأضاف "هذا الأمر سيخلق مشكلات لحياة المواطنين العادية وسيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة بالمجتمع".
وعاد الموظفون لممارسة أعمالهم وفتحت المساجد أبوابها للصلوات اليومية يوم الأحد في إطار تخفيف إجراءات العزل العام.
وعاودت السلطات فرض القيود في إقليمي خوزستان وسيستان وبلوخستان في جنوب البلاد في منتصف مايو أيار بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك.
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