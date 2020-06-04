طهران (أ ش أ)

أعلنت إيران، اليوم الخميس، تسجيل 3574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يومى يتم تسجيله في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس في شهر فبراير الماضى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 164270 حالة، ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور قوله إن الزيادة في عدد الحالات قد تكون نتيجة إجراء اختبارات على نطاق أوسع، مضيفا أن إيران قد أجرت حتى الآن أكثر من مليون اختبار.

وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في جميع أنحاء إيران إلى 8071 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحانى، قال أمس الأربعاء، إن إيران قد تعيد فرض القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في حالة تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى وذلك بعد أن أعلنت السلطات عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد منذ مارس.