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إنفوجراف.. للمرة الأولى صندوق مصر السيادي يدخل ضمن تصنيف عالمي

الخميس، 04 يونيو 2020 11:46 ص
إنفوجراف.. للمرة الأولى صندوق مصر السيادي يدخل ضمن تصنيف عالمي مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله أنه للمرة الأولى صندوق مصر السيادي يدخل ضمن تصنيف عالمي ويحتل المركز 43 من بين 93 صندوقا سياديا عالميا.
ووقع صندوق مصر السيادى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى المجلس الأعلى للآثار، عقد تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الآثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الدور الذى يقوم به الصندوق فى دفع الاستثمارات بالدولة وإتاحة مزيد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
 
أضافت السعيد أنه كان هناك عدة دراسات لتطوير منطقة باب العزب كأحد المناطق الآثرية الهامة التى تحتاج إلى تطويرها ورفع كفاءتها، موضحة أن صندوق مصر السيادى يستهدف فى إطار الدور الذى يقوم به؛ استغلال أصول الدولة بشكل أفضل والدفع بمزيد من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن تلك الاتفاقية تتضمن استثمارات لمنطقة باب العزب فى حدود 2 مليار جنيه يتم ضخها من خلال الشراكة بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تطوير هذه المنطقة واستغلالها بشكل أفضل كمنطقة ثقافية حضارية تراثية.
 
 
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