إندونيسيا تسجل 585 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

رويترز

أعلنت إندونيسيا اليوم الخميس، عن تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة لديها إلى 28818.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن هناك 23 حالة وفاة جديدة وإن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 1721. وشفي 8892 شخصا وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 251 ألفا.

وكانت قد قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.