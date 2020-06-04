اليوم السابع
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إندونيسيا تسجل 585 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

الخميس، 04 يونيو 2020 11:44 ص
إندونيسيا تسجل 585 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت إندونيسيا اليوم الخميس، عن تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة لديها إلى 28818.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن هناك 23 حالة وفاة جديدة وإن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 1721.

وشفي 8892 شخصا وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 251 ألفا.

وكانت قد قالت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إن البلاد ألغت الحج هذا العام في أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية. وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

 


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