إغلاق 72 مدرسة في إسرائيل لظهور حالات إصابة بكورونا وسط الطلاب والمعلمين

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية عن إغلاق 21 مدرسة وروضة أطفال فى إنحاء إسرائيل، وبذلك ارتفع عدد المؤسسات التعليمية التى أغلقت فى إسرائيل إلى 72.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الوزارة كشفت اليوم عن 24 مصابين جدد بالفيروس ، وبهذا ارتفعت الإصابات إلى 285 بمدارس تقع ـ32 بلدة إسرائيلية بمناطق متفرقة ،وأنه حاليا يوجد 9,079 طالب ومدرس فى الحجر الصحي.

وبموجب المعطيات فان خمسة مدارس أغلقت اليوم فى مدينة تل ابيب-يافا، بينها 3 مدارس عربية فى مدينة يافا.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس أن كل مؤسسة تعليمية يتم الكشف بها عن حالات إصابات بوباء كورونا- يتم اغلاقها فورا.

وأجرى نتنياهو أمس مشاورات بخصوص ارتفاع إصابات كورونا فى جهاز التعليم مع الوزير يواف غالانت ورئيس مجلس الأمن القومى مائير بن شابات.

ووصل مجمل الإصابات الإسرائيلية بفيروس كورونا إلى 17,377 بينها 2,103 إصابة فعالة ووصل عدد الوفيات إلى 291 حالة، ويوجد 27 مريض حالتهم خطيرة، منهم 25 مرتبطين بأجهزة تنفس.