بكين (أ ش أ)

أصيب نحو 40 شخصا، معظمهم من الأطفال، خلال حادث هجوم بسكين فى روضة أطفال فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبى الصين صباح اليوم الأربعاء، وذكرت شرطة المنطقة – في بيان اليوم الخميس، أن الهجوم وقع في روضة أطفال بمدينة "ووزو" الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت بكين، وأن مدير الروضة وأحد الحراس بين المصابين.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على الجاني وهو في الخمسينيات من العمر ويعمل حارسا في الروضة، فيما لم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو حالة المصابين.

وفى يناير الماضى، أُصيب ما لا يقل عن 4 أشخاص بينهم 3 أطباء بجروح، جراء هجوم تعرضوا له على يد شخص يحمل سكينًا، وذلك فى أحد مستشفيات حى (تشاوينج) بالعاصمة (بكين)، وذكرت سلطات بكين - فى بيان، أن دوافع الحادث لا تزال غير معروفة، فيما تحتجز شرطة العاصمة المشتبه به، حيث تجرى تحقيقات موسعة معه للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أنه مع انتشار فيروس كورونا.. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن خمسة أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78319 شخصا، فيما تم الإبلاغ حتى يوم أمس عن 1763 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1703 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أنه تم أمس الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 326 حالة منها 43 حالة وافدة من الخارج، فيما ما يزال 4360 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت الملاحظة الطبية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1093 حالة إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1039 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و428 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.