إصابة 17 شخصا فى انقلاب أتوبيس على طريق الفرافرة أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب اتوبيس قادم من الفرافرة متجها إلى مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى وتحرر المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بإنقلاب اتوبيس لنقل الركاب قادما من محافظة الوادى الجديد " الفرافرة" فى اتجاه مركز ديروط بمحافظة أسيوط ووجود مصابين.

وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 17 شخص من ركاب الأتوبيس بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لمكان الحادث وهى مستشفى ديروط المركزى لتلقى العلاج وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.