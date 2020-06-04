اليوم السابع
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إزالة مبنى مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية بالشرقية

الخميس، 04 يونيو 2020 05:55 م
إزالة مبنى مقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قامت حملة من مجلس مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد الأباصيري، رئيس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من إزالة حالة تعدى علي الأرض الزراعية بقرية السواقي التابعة للوحدة المحلية بنى عياض، على مساحة 2500 م٢ وتم استخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وسيارات وجرارات  بالمدينة والوحدات وتحسين الأراضي ، وتمت الازالة كاملهةحتى منسوب سطح الأرض،  وذلك لتنفيذ قرارات وتعليمات القيادة السياسية والتنفيذية بإزالة أيحالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية.

 يذكر أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بمحافظة الشرقية، تمكنت يوم الثلاثاء الماضي، من تنفيذ حملات مكبرة لإزاله 614 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 20 فدانا و11 قيراطا و20 سهما، وذلك منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا بدءا من 15 مارس حتى 31 مايو 2020، وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية أو التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع  .

 وقامت كل من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بإزالة 88 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و7 قراريط و20سهما ، القنايات بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 11 قيراطا و17 سهما، مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 81 حالة تعدٍ بمساحة 2 فدان و 19 قيراطا و20 سهما، بلبيس بإزالة 128 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة و 11 قيراطا و 21سهما، و أبو حماد بإزالة 32 حالة بمساحة 1 فدان و 6 قراريط ، ههيا بإزالة 11 حالة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم ، الإبراهيمية بإزالة حالة بمساحة قيراط، ديرب نجم بإزالة 12 حالة بمساحة 7 قراريط و 10 أسهم، مركز مدينة أبو كبير بإزالة 23 حالة بمساحة 15 قيراطا و20 سهما، كفر صقر بإزالة 27 حالة بمساحة 20 قيراطا و18 سهما ، أولاد صقر بإزالة حالة بمساحه قيراط ، فاقوس بإزالة 98 حالة بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطا و19 سهما.

 


مصر

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الشرقية

مركز ابوكبير

تعديات علي الارض الزراعية

السواقي

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