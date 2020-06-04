إخلاء سبيل صاحب شركة سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

كتب ـ سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بإخلاء سبيل صاحب شركة ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، على ذمة التحقيقات. وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة، لحيازته كمية قدرها (7،980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، من ضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7،980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.