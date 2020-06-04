اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عامل لمحكمة الجنايات في سوهاج بتهمة سرقة منزل شخص

الخميس، 04 يونيو 2020 12:56 م
إحالة عامل لمحكمة الجنايات في سوهاج بتهمة سرقة منزل شخص محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، المتهم " أ.ع.أ" عامل 38 سنة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "أ.أ.ع" بدائرة مركز طما.

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده سرقته من قبل المتهم  بدائرة المركز والاستيلاء على متعلقاته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين صحة أقوال المجنى عليه وتبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة وقام بالتسلل الى منزل المجنى عليه واستولى على بعض المتعلقات بالمنزل وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت إليه النيابة تهمة السرقة  وتم تجديدها من محكمة الجنح 15 يوما على ذمة التحقيق وتمت إحالة المتهم الى محكمة جنايات سوهاج .

وفى وقت سابق أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهم "ع.ب.م" 49 سنة حاصل على دبلوم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "م.م.ع" بأن قام بالتعدى عليه بالضرب، ما أحدث به عاهة مستديمة فى أصابعه بدائرة قسم أول سوهاج بسبب خلافات بينهما.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه فى أصابعه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى أصابعه.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

 


 


سوهاج

الجنايات

سرقة

طما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة