إحالة عامل لمحكمة الجنايات في سوهاج بتهمة سرقة منزل شخص

سوهاج - عمرو خلف

أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، المتهم " أ.ع.أ" عامل 38 سنة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "أ.أ.ع" بدائرة مركز طما.

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده سرقته من قبل المتهم بدائرة المركز والاستيلاء على متعلقاته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين صحة أقوال المجنى عليه وتبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة وقام بالتسلل الى منزل المجنى عليه واستولى على بعض المتعلقات بالمنزل وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت إليه النيابة تهمة السرقة وتم تجديدها من محكمة الجنح 15 يوما على ذمة التحقيق وتمت إحالة المتهم الى محكمة جنايات سوهاج .

وفى وقت سابق أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهم "ع.ب.م" 49 سنة حاصل على دبلوم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "م.م.ع" بأن قام بالتعدى عليه بالضرب، ما أحدث به عاهة مستديمة فى أصابعه بدائرة قسم أول سوهاج بسبب خلافات بينهما.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه فى أصابعه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى أصابعه.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.



