وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الخميس أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، توفى 12 شخصا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس منذ بدء الأزمة 10 آلاف و440 حالة.

وكان للعاصمة كييف النصيب الأكبر في عدد حالات الإصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغ عدد الإصابات هناك 77 حالة وتليها منطقة لفيف بتسجيل 85 إصابة.