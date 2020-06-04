أوبك: الدول المنتجة للنفط تقدم دعمًا قويًا للاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا

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أشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الدول المنتجة للنفط الأعضاء فى إعلان التعاون "أوبك +" للاقتصاد العالمى فى ظل الأوقات الصعبة الراهنة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتى تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا رفيعًا.

وقال باركيندو - فى تصريحات اليوم الخميس، بمناسبة بدء الاجتماع الفنى السابع للخبراء والتقنيين فى دول "أوبك" وخارجها - أن الاجتماع الفنى بمثابة منصة للدول الأعضاء فى "أوبك" وخارجها لمناقشة الأمور الفنية وتبادل وجهات النظر حول ظروف سوق النفط.



وشدد باركيندو على حاجة صناعة النفط فى العالم إلى اتخاذ إجراءات قوية فى ظل الظروف الصعبة الراهنة لإعادة التوازن والاستقرار للصناعة.