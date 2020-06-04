اليوم السابع
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أوباما يستشهد بـ"لوثر كينج" ويوجه رسالة لحكام الولايات حول "مظاهرات فلويد"

الخميس، 04 يونيو 2020 12:53 ص
أوباما يستشهد بـ"لوثر كينج" ويوجه رسالة لحكام الولايات حول "مظاهرات فلويد"
كتبت: نهال أبو السعود

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وجه أوباما دعوة الى الشباب للوقوف والضغط من أجل التغيير مشيرًا إلى قادة الحقوق المدنية وقادة النقابات ‏والحركات البيئية ومن بينهم مارتن لوثر كينج الذين بدأوا العمل من أجل قضيتهم عندما كانوا صغارًا وقال ‏إنه متفائل بأن هذا البلد سيتحسن.‏

وأضاف أوباما فى خطاب عبر الفيديو، إن الشباب الأمريكي شهد الكثير من العنف والموت، "وفي كثير من الأحيان يأتي العنف من أشخاص ‏يفترض أنهم يخدمونك ويحمونك".‏

وتابع فى الكلمة التى استضافها تحالف My Brother's Keeper Alliance، وهو برنامج تابع لمؤسسة أوباما: هناك ضباط يشاركون المحتجين فى نفس الأهداف وهذا يشعرني بالارتياح.

وأضاف أن معظم الإصلاحات المطلوبة يجب أن تتم على المستوى المحلي، رؤساء البلديات ‏والمديرين التنفيذيين في المقاطعات هم الذين يحددون ممارسات الشرطة ويقرر محامين المقاطعات والولاية ‏ما إذا كانوا سيحاكمون في حالات سوء سلوك الشرطة.‏

كما ذكر أنه سمع "القليل من الثرثرة" على الإنترنت حول "التصويت مقابل الاحتجاج" وهو ما لا يوافق ‏عليه، واكد الرئيس السابق أن الأمر ليس مسالة اختيار.‏

وأضاف أنه يحث كل رئيس بلدية في الولايات المتحدة على مراجعة سياسات استخدام القوة مع مجتمعاتهم ‏والالتزام بالإصلاحات التي يمكنهم إجراؤها.‏

كما يعتقد أن كل مدينة في الولايات المتحدة يجب أن تكون "مجتمع ‏My Brother's Keeper‏" ، بهدف ‏توسيع الفرص للشباب الملونين، لأن البرنامج يمكن أن يحدث فرقًا.‏

وأنهى أوباما كلمته بالقول إن الناس يذكرون الستينيات بالاضطرابات والخلافات الحالية وفي الوقت ‏الحاضر تؤكد أن هناك تمثيل أفضل لامريكا، مشيرًا إلى أن غالبية الأمريكيين مثله يعتقدون أن الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد لها ما يبررها  وعلى ‏البلاد أن تستخدم هذا الغضب من أجل التغيير.


الولايات المتحدة

باراك أوباما

جورج فلويد

مارتن لوثر كينج

اخبار أمريكا

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