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أمين الأمم المتحدة: كورونا يتسبب في معاناة إنسانية واقتصادية كبيرة حول العالم

الخميس، 04 يونيو 2020 02:52 م
أمين الأمم المتحدة: كورونا يتسبب في معاناة إنسانية واقتصادية كبيرة حول العالم أنطونيو جوتيريس
كتب محمد شعلان

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أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في معاناة انسانية واقتصادية كبيرة حول العالم، وغرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يتسبب COVID19 في معاناة إنسانية هائلة ومصاعب اقتصادية حول العالم. نحن بحاجة إلى وحدة وتضامن أقوى بكثير إذا أردنا أن نتغلب على هذا الوباء العالمي معا وأن نبني مستقبلا أكثر أمنا واستقرارا".

الامين العام لمنظمة الامم المتحدة على تويتر
الامين العام لمنظمة الامم المتحدة على تويتر

 

وفي وقت سابق، طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بزيادة العمل في خدمات الصحة النفسية لاستيعاب الزيادة الهائلة من المعاناة النفسية لدى سكان العالم الناتجة عن أثار وباء كورونا، وكتب عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلا: "حتى عندما تتم السيطرة على COVID19، سيستمر الحزن والقلق والاكتئاب في التأثير على الناس والمجتمعات. يجب أن نستثمر في خدمات الصحة النفسية الموسعة لدعم الزيادة الهائلة في المعاناة النفسية التي يسببها هذا المرض.

 

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هزيمة فيروس كورونا المستجد تتطلب بناء عالم أكثر انصافا ويكون فيه دور للقادة الدينيين، قائلا: "من أجل هزيمة COVID19 وبناء عالم أكثر استدامة وإنصافًا ، نحتاج إلى المجتمعات للعمل معًا، يمكن للقادة الدينيين أن يلعبوا دوراً محورياً في تقديم الحلول ليس فقط لمعالجة الوباء، ولكن للتعافي بشكل أفضل".

 

وجدد أنطونيو جوتيريس، تأكيده على أن ضرورة تقديم المزيد من خدمات الصحة العقلية والنفسية بالتزامن مع التعافي من تفشي فيروس كورونا، وكتب جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تعد مشكلات الصحة العقلية من أكبر أسباب البؤس في عالمنا - والتي غالبًا ما تتفاقم بسبب الوصم والتمييز".

 

وطالب أنطونيو جوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة تعزيز تدابير الحماية النفسية لسكان العالم بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: " COVID19 لا يهاجم فقط صحتنا الجسدية ؛ كما أنه يزيد من المعاناة النفسية، وتعد خدمات الصحة النفسية جزءًا أساسيًا من جميع استجابات الحكومة لفيروس كورونا. يجب توسيعها وتمويلها بالكامل".


أنطونيو جوتيريس

الامين العام لمنظمة الامم المتحدة

كورونا

الامم المتحدة

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