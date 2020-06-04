ويعمل رئيس الشرطة في سان فرانسيسكو على تعديل لمنع الضباط من استخدام ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ضابطا يستخدم هذه التقنية على شاب يبلغ من العمر 19 عاما. حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية" اليوم / الخميس/.



وقال كبير رجال الشرطة إن رئيس الشرطة بيل سكوت يعتزم إصدار نشرة توضح أنه لا يسمح للضباط بممارسة ضغط على مؤخرة الرقبة خلال أي نوع من الضبط الجسدى.



يأتي هذا بعد، مقتل شخص أمريكي من أصول أفريقية يدعى " فلوريد" على يد شرطي بعد الضغط على عنقه لبضع دقائق.