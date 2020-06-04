اليوم السابع
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ألمانيا تقدم 300 يورو لكل طفل لمساعدة العائلات على مواجهة وباء كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:14 م
ألمانيا تقدم 300 يورو لكل طفل لمساعدة العائلات على مواجهة وباء كورونا أنجيلا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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أوضحت الحكومة الألمانية أن حزمة المساعدات العائلية الجديدة، التي ستقدمها للعوائل الألمانية، تتضمن تقديم 300 يورو لكل طفل ولمرة واحدة فقط، لافتةً إلى أن قرارها هذا يأتي في ظل تضرر الكثير من الأسر بسبب قرارات الإغلاق العامة، المتعلقة بسياسة الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
 
وكانت الكثير من الشركات الألمانية قد اتبعت أسلوب العمل القصير لموظفيها خلال فترة الإغلاق، ما اقتضى خحصم نسب معينة من مرتباتهم الشهرية.
 
إلى جانب ذلك، أكدت مصادر  أن المساعدات لن تخضع للضرائب كما انها ستحتسب من الضمان الأساسي، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات المرصودة تصل إلى نحو 4.3 مليار يورو.
كما أوضحت المصادرأن الحكومة تسعى إلى رفع المساعدات المقدمة للآباء أو الأمهات الوحيدين، الذين يعتبروا المعيل والمربي الوحيد للأطفال، في ظل غياب الطرف الآخر، “الوالد أو الوالدة”، في العامين القادمين، من خلال رفع المساعدة من 1.908 إلى 4 آلاف يورو.
 
وتزامناً مع ذلك ، طالبت أحزاب في البرلمان الألماني، باستثناء العائلات ذات الدخل العالي من مكافأة الطفل، على اعتبار أنها لا تعتبر بحاجة ماسة إلى مثل تلك المساعدات مقارنةً بغيرها من العوائل.
وكانت الحكومة الألمانية قد تبرعت خلال الأيام القليلة الماضية، بنحو مليار يورو لتوسيع مراكز الرعاية النهارية ورياض الأطفال، كما أنها رفعت دعمها المالي الخاص بتحسين رعاية الأطفال بعد الظهر في المدارس الابتدائية، من مليارين إلى أربعة مليارات يورو.
 
وسبق لرئيس البرلمان الألماني، “فولفجانج شويبله”، التأكيد على عدم امتلاك الحكومة الألمانية القدرة المالية لتعويض كافة الخسائر الاقتصادية، التي أحدثتها موجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أخشى أن يتولد لدى المواطنين انطباع بأن الدولة يمكنها تعويض كافة الخسائر الناجمة عن الأزمة، الحقيقة لا يمكننا الإنفاق على المساعدات والإعانات الاجتماعية إلا بقدر ما تم الحصول عليه من أرباح.
 

المستشارة الألمانية

أنجيلا ميركل

دعم الاسر الالمانية

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