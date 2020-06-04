ألمانيا تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفا و764، مضيفا، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.

وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إلى رفع تحذير السفر للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والدول المرتبطة بشنجن والمملكة المتحدة اعتبارا من 15 يونيو الجارى واستبداله بتدابير سفر فردية.

وقال الوزير، في بيان نشرته صفحة الخارجية الألمانية،"سنواصل التنسيق بشكل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي وجعل توصياتنا تعتمد على الوضع المحلي الداخلي بالطبع، ويعتمد الأمر أيضا على المسؤولية الشخصية لكل فرد".



وكانت الخارجية الألمانية أصدرت لأول مرة في تاريخها تحذيرا عالميا بشأن السفر في 17 مارس الماضي لجميع الرحلات السياحية غير الضرورية في الخارج، ويرجع ذلك إلى حركة النقل الجوي والسياحي الدولية المقيدة بشدة وكذلك قيود الدخول وتدابير الحجر الصحي والقيود التي فرضتها العديد من البلدان من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما أنه غالبا ما تكون خيارات العودة محدودة أيضا، لذا يستمر تنبيه السفر العالمي حتى 14 يونيو الجاري.