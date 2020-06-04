أفريقيا تتخطى 162 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات 4601 شخص

هند المغربي

شهدت قارة أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات اليوم الخميس ، إلى 162 ألفا و763 إصابة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ 54.

ووفقا للاتحاد الأفريقي سجلت القارة الأفريقية حتى الآن 162 ألفا و763 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 4 آلاف و601 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى وتعافى 70 ألفا و475 شخصا.

وسجلت دول شمال أفريقيا 48 ألفا و221 إصابة، تليها غرب أفريقيا 39 ألفا و971 إصابة وجنوب أفريقيا 37 ألفا و690 إصابة وشرق أفريقيا 19 ألفا و116 إصابة ووسط أفريقيا 17 ألفا و675 حالة.

ومن جانبه، أفاد المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا أنه وفقا لآخر دراسة تهدد الجائحة حياة 44 مليونًا ممكن أن يلقوا مصرعهم في السنة الأولى من الوباء إذا فشلت تدابير الاحتواء، وفقا للدراسة التي تمت على 47 دولة في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية فى القارة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من مليار نسمة في الوقت الذي لفتت المنظمة أنه توجد تسعة أسرة فقط في وحدة العناية المركزة في المتوسط لكل مليون شخص، لتصبح الأمور أكثر تعقيدا في القارة السمراء لاحتواء الجائحة.