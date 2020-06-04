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أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام لأول مرة

الخميس، 04 يونيو 2020 07:09 م
أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام لأول مرة
كتب إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصرفى، دفع سعر الذهب للصعود مجددا بقيمة 3 جنيهات بالتعاملات المسائية اليوم الخميس، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر 772 جنيها للجرام لأول مرة، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار بمصر، وارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً.
 
أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 18 : 661.70 جنيه
 
عيار 21 : 772 جنيها
 
عيار 24 : 882.25 جنيه
 
الجنيه الذهب : 6176 جنيها
 
السعر العالمي : 1716 دولار
 
وارتفعت أسعار الذهب الخميس بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل نيسان في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.
 
تراجعت العملة المصرية إلى أدني مستوي لها فى سبعة أشهر عند 16.23 للدولار يوم الخميس، وهو خامس أيام هبوطها على التوالي بعد شهرين من تداولها دون تغير تقريبا.
 
فقد انخفض الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق من جلسة التداول، 2.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ مارس  2017.
 
وتتعرض أصول الأسواق الناشئة للضغط حول العالم، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.
 
وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض ”التحرك التصحيحي“ بعد التراجع الحاد يوم الأربعاء.
 
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.
 
وأضاف ”لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع، ونتوقع لها المزيد من النزول خلال الشهور المقبلة“.
 
وقال المحلل لدى رينسانس كابيتال أحمد حافظ، والذي يتوقع تراجع الجنيه إلى 17 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، إن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها ”أسرع قليلا مما كنا نتوقع“.
 
 
 
 

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