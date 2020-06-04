أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4- 6 -2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 4-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 21 لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسماعيلية مصر للدواجن، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للفنادق، بنك كريدي أجريكول مصر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، راية القابضة للاستثمارات المالية، المهندس للتأمين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العربية للمحابس، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.7 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.72%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.39%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 11.7 مليون جنيه، 64.9 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 94.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 186.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12185 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4119 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 680 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 26 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.12%.

- الاستثمار العقاري العربي -اليكو بسعر إغلاق 0.503 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.09%.

- بنك كريدي أجريكول بسعر إغلاق 27.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.45%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.417 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.55%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.