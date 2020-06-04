أستراليا تتعهد بتقديم 207 ملايين دولار لبرنامج لقاحات إقليمى

قالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس بين عشية قمة عالمية عن اللقاحات تُعقد اليوم الخميس، عبر الإنترنت إن بلادها ستتعهد بدفع 300 مليون دولار أسترالي (207 ملايين دولار أمريكي) لتوفير لقاحات للأطفال في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضافت بين في بيان "التحصين ينقذ الأرواح".

وتابعت "وباء كوفيد-19 يمثل حتى الآن تذكيرا آخر بأن الاستثمار في توفير اللقاحات أمر جوهري للأمن الصحي الإقليمي".

وسيتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون بتقديم المبلغ خلال القمة الافتراضية التي يديرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لجمع المال من أجل التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وهو شراكة عالمية في مجال الصحة بين القطاعين العام والخاص.

والتحالف مدعوم من مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرها، ويرتب عمليات شراء ضخمة لخفض تكاليف الحصول على اللقاحات على الدول الفقيرة.

وتهدف القمة إلى جمع ما لا يقل عن 7.4 مليار دولار للتحالف لتحصين 300 مليون طفل في الدول الأكثر فقرا في العالم بحلول 2025 من أمراض مثل شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة.

وسينفق التحالف 800 مليون دولار خلال خمس سنوات لإتاحة اللقاحات لنحو 140 مليون طفل في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقالت بين إنه سيكون بوسع أربعة ملايين طفل في إندونيسيا الحصول على لقاح المكورات الرئوية في إطار البرنامج بربع التكلفة التجارية كما سيتيح البرنامج لقاحات لنحو 400 ألف طفل في بابوا غينيا الجديدة.

وسيقدم التحالف 200 مليون دولار حتى تستمر برامج التحصين حيثما أمكن في ظل جائحة فيروس كورونا على أن ينظم لاحقا حملات تحصين لاستدراك القصور.