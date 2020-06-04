اليوم السابع
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أردوغان يواصل الانتقام من معارضيه .. البرلمان التركي يُسقط عضوية 3 نواب

الخميس، 04 يونيو 2020 06:41 م
أردوغان يواصل الانتقام من معارضيه .. البرلمان التركي يُسقط عضوية 3 نواب اردوغان
رويترز

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جرّد البرلمان التركي نائبين مؤيدين للأكراد وثالثا من حزب المعارضة الرئيسي من عضوية البرلمان اليوم الخميس بعدما أصبحت اتهامات موجهة إليهم نهائية، مما أثار انتقادات حادة من حزبيهم.


والنواب المجردون من العضوية البرلمانية هم ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأنيس بربر أوغلو من حزب الشعب الجمهوري.

أعلن البرلمان القرارات بعدما أيدت محاكم الاستئناف إدانة بربر أوغلو بالكشف عن أسرار حكومية وإدانة جوفين وفارس أوغوللاري بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وكتب كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري على تويتر "في هذا تجاهل للإرادة الوطنية. سنواصل المعركة الديمقراطية لتحقيق العدالة والحصول على الحقوق وتطبيق القانون".

وقال ساروهان أولوتش النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في كلمة بالبرلمان "هذا سحق وسرقة لإرادة الناخبين والمواطنين الأكراد".

واتهمت الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي مرارا بأن له روابط بحزب العمال الكردستاني المسلح الذي يحارب الدولة في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال جماعة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الروابط.

ولدى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، 291 نائبا في المجلس الذي يضم 600 مقعد، بينما يسيطر حزب الشعب الجمهوري حاليا على 138 مقعدا بينما لحزب الشعوب الديمقراطي 58 مقعدا، ليظل ثاني أكبر حزب معارض.

ويعتزم حزب العدالة والتنمية إقرار إجراءات في البرلمان مع حلفائه في حزب الحركة القومية اليميني من شأنها أن تؤثر على كيفية تنافس الجماعات السياسية في الانتخابات. لكن هذه الخطط لن تتأثر بإسقاط العضوية عن النواب الثلاثة اليوم الخميس.
 


اردوغان

انتقام

معارضه

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