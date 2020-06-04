أجهزة ضوء الأشعة فوق البنفسجية المحمولة يمكن أن تقتل كورونا.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

يدعي الباحثون أن أجهزة الأشعة فوق البنفسجية المحمولة، يمكن أن تقتل Covid-19 وقد تكون شائعة قريبًا مثل الهواتف المحمولة، ولسنوات ، عرف الخبراء أن الأشعة فوق البنفسجية أنه يمكنها تدمير المواد الوراثية داخل الفيروسات ، مما يعيق قدرتها على البقاء على الأسطح.

حقق فريق في جامعة ولاية بنسلفانيا "طفرة" في البحث عن المواد التي يمكن أن تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية بنجاح في جهاز مدمج

ويقاتل العلماء الآن، لإنهاء الوباء لم يكشفوا بعد عن أي دليل على أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يقتل SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يصيب Covid-1، وفقا عرض تقرير جريدة " الديلى ميل".



أجهزة قتل كورونا بالأشعة فوق البنفسيجية

لكن الدراسات أظهرت مرارًا أنه يمكن استخدامه الاشعة فوق البنفسيجية ضد الفيروسات التاجية الأخرى، مثل السلالة ذات الصلة الوثيقة بالسارس، حيث يستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية بالفعل لتطهير وسائل النقل العام والطائرات والمستشفيات، بما في ذلك مستشفيات هيئة الصحة البريطانية NHS ، للتحكم في انتشار الجراثيم.

يقترب العلماء الآن خطوة واحدة من صنع أدوات محمولة قادرة على درء الفيروس التاجي ، الذي أصاب ما لا يقل عن 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك ، فإن الأشعة فوق البنفسجية من هذه الكثافة ستكون خطرة على جلد الإنسان والعينين ، وبالتالي فإن جدوى بيع هذه الأجهزة تجاريًا ليست واضحة حاليًا.



أجهزة محمولة بالأشعة فوق البنفسيجية

يقول العلماء إن الطريقة الرئيسية لمسح الفيروسات عن الأسطح هي من خلال المواد الكيميائية في المنتجات المطهرة والأشعة فوق البنفسجية، وعلى وجه التحديد الأشعة فوق البنفسجية.

ولأن الأشعة فوق البنفسجية لا تصل إلى الأرض ، يستخدم العلماء أشكالًا صناعية من ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الطعام والهواء والماء، حيث يتم استخدام نموذج يسمى ضوء الأشعة فوق البنفسجية مبيد للجراثيم لتعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب والمصانع ، وارتفع الطلب عليها أثناء الوباء.

ففي الصين ، تضيء الحافلات الزرقاء بالضوء الأزرق طوال الليل ، في حين أن الروبوتات ذات مصابيح الأشعة فوق البنفسجية تقوم بتنظيف الغرف في المستشفيات.

ولكن على الرغم من ذلك، لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يقتل بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية ، ويتم استخدامه فقط بناءً على أدلة تشير إلى أنه ربما قد ينجح.



أتوبيسات محاطة بالأشعة فوق البنفسيجية

لكن إحدى الدراسات في جامعة كولومبيا أظهرت أنها يمكن أن تقتل أكثر من 95 %من مسببات الأمراض مثل الفيروس التاجي.

الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية قصيرة ولها طيف يتراوح بين 100 نانومتر إلى 280 نانومتر، ووفقا للعلماء في جامعة ولاية بنسلفانيا ، فإن الأشعة فوق البنفسجية في نطاق 200 إلى 300 نانومتر هي الأمثل لتدمير الفيروس.

وبالمقارنة ، فإن الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى بشرتنا من الشمس لها أطوال موجية أطول بكثير بين 280 و 400 نانومتر، لذلك هم أضعف في اختراق الفيروس وقتله.

عادة ما تحتوي الأجهزة القادرة على انبعاث جرعات عالية للغاية من ضوء الأشعة فوق البنفسجية على مصباح تفريغ غاز يحتوي على الزئبق، ومع ذلك ، فهي ضخمة ومكلفة.

4