اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 11:14 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أجهزة ضوء الأشعة فوق البنفسجية المحمولة يمكن أن تقتل كورونا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 04 يونيو 2020 10:00 م
أجهزة ضوء الأشعة فوق البنفسجية المحمولة يمكن أن تقتل كورونا.. اعرف التفاصيل أشعة فوق بنفسيجية وقدرتها على تدمير كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يدعي الباحثون أن أجهزة الأشعة فوق البنفسجية المحمولة، يمكن أن تقتل Covid-19 وقد تكون شائعة قريبًا مثل الهواتف المحمولة، ولسنوات ، عرف الخبراء أن الأشعة فوق البنفسجية أنه يمكنها تدمير المواد الوراثية داخل الفيروسات ، مما يعيق قدرتها على البقاء على الأسطح.
 
حقق فريق في جامعة ولاية بنسلفانيا "طفرة" في البحث عن المواد التي يمكن أن تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية بنجاح في جهاز مدمج.
ويقاتل العلماء الآن، لإنهاء الوباء لم يكشفوا بعد عن أي دليل على أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يقتل SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يصيب Covid-1، وفقا عرض تقرير جريدة " الديلى ميل".
 
أجهزة قتل كورونا بالأشعة فوق البنفسيجية
أجهزة قتل كورونا بالأشعة فوق البنفسيجية
لكن الدراسات أظهرت مرارًا أنه يمكن استخدامه الاشعة فوق البنفسيجية ضد الفيروسات التاجية الأخرى، مثل السلالة ذات الصلة الوثيقة بالسارس، حيث يستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية بالفعل لتطهير وسائل النقل العام والطائرات والمستشفيات، بما في ذلك مستشفيات هيئة الصحة البريطانية  NHS ، للتحكم في انتشار الجراثيم.
 
يقترب العلماء الآن خطوة واحدة من صنع أدوات محمولة قادرة على درء الفيروس التاجي ، الذي أصاب ما لا يقل عن 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.
 
ومع ذلك ، فإن الأشعة فوق البنفسجية من هذه الكثافة ستكون خطرة على جلد الإنسان والعينين ، وبالتالي فإن جدوى بيع هذه الأجهزة تجاريًا ليست واضحة حاليًا.
أجهزة محمولة بالأشعة فوق البنفسيجية
أجهزة محمولة بالأشعة فوق البنفسيجية
 
يقول العلماء إن الطريقة الرئيسية لمسح الفيروسات عن الأسطح هي من خلال المواد الكيميائية في المنتجات المطهرة والأشعة فوق البنفسجية، وعلى وجه التحديد الأشعة فوق البنفسجية.
 
ولأن الأشعة فوق البنفسجية لا تصل إلى الأرض ، يستخدم العلماء أشكالًا صناعية من ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الطعام والهواء والماء، حيث يتم استخدام نموذج يسمى ضوء الأشعة فوق البنفسجية مبيد للجراثيم لتعقيم المستشفيات والطائرات والمكاتب والمصانع ، وارتفع الطلب عليها أثناء الوباء.
 
ففي الصين ، تضيء الحافلات الزرقاء بالضوء الأزرق طوال الليل ، في حين أن الروبوتات ذات مصابيح الأشعة فوق البنفسجية تقوم بتنظيف الغرف في المستشفيات.
 
ولكن على الرغم من ذلك، لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يقتل بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية ، ويتم استخدامه فقط بناءً على أدلة تشير إلى أنه ربما قد ينجح.
أتوبيسات محاطة بالأشعة فوق البنفسيجية
أتوبيسات محاطة بالأشعة فوق البنفسيجية
 
لكن إحدى الدراسات في جامعة كولومبيا أظهرت أنها يمكن أن تقتل أكثر من 95 %من مسببات الأمراض مثل الفيروس التاجي.
 
الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية قصيرة ولها طيف يتراوح بين 100 نانومتر إلى 280 نانومتر، ووفقا للعلماء في جامعة ولاية بنسلفانيا ، فإن الأشعة فوق البنفسجية في نطاق 200 إلى 300 نانومتر هي الأمثل لتدمير الفيروس.
 
وبالمقارنة ، فإن الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى بشرتنا من الشمس لها أطوال موجية أطول بكثير بين 280 و 400 نانومتر،  لذلك هم أضعف في اختراق الفيروس وقتله.
 
عادة ما تحتوي الأجهزة القادرة على انبعاث جرعات عالية للغاية من ضوء الأشعة فوق البنفسجية على مصباح تفريغ غاز يحتوي على الزئبق،  ومع ذلك ، فهي ضخمة ومكلفة.
4

الأشعة فوق البنفسيجية

تدمير الفيروس التاجى

فيروس كورونا

أجهة بالأشعة فوق البنفسيجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة