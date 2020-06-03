6 مشاريع بحثية فى جامعة بنها لخدمة المشاريع القومية

القليوبية - نيفين طه

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث، اجتماعا لمتابعة المشاريع البحثية التى تمولها الجامعة لخدمة المشاريع القومية فى البلاد.

وقال الجيزاوى إن الجامعة قامت بتمويل 6 مشاريع بحثية لخدمة المشاريع القومية ، مشيرا أن قيمة كل مشروع 300 الف جنية ، ومدة المشروع 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هذا الاجتماع يأتى قبل تقديم الباحثين للتقارير الفنية والمالية النهائية للمشروع وتحديد الجهات المستفيدة من مخرجات تلك المشاريع لترويجها وتسويقها لديها ومن هذه المشاريع هى:

المشروع الأول: تطبيق المعلمات الجزئية لاستنباط هجين ذرة شامية مميزة تتحمل الجفاف وذلك فى ظل التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية وندرة المياة .

والمشروع الثاني: دراسة وتنفيذ وحدة تحلية للمياة بالتجميد والتى تهدف الى تنفيذ وحدة لتحلية المياة المالحة بتكلفة اقل يمكن استخدامها فى الشرب والاستخدامات الزراعية الأخرى. والمشروع الثال: وهو توليد الكهرباء باستخدام تربينات رياح صغيرة الحجم حديثة يمكن استخدامها فى القرى السياحية كمصدر للطاقة الكهربائية المتجددة .

والمشروع الرابع: عن تطوير أدارة المزارع السمكية المكثفة ويهدف المشروع الى زياة انتاجية وحدة المساحة من الانتاج السمكى.

والمشروع الخامس: وهو إنتاج الخرسانة المنفذة كحل جديد للرصف والى يمكن من خلالها حصاد مياة الأمطار والتى تودى إلى تعطيل المرور على الطرق فى بعض المناطق والمشروع السادس عن التشخيص الجزيئى لمعدل انتشار مرض ليكوزيس الابقار فى محافظة القليوبية ويهدف هذا المشروع إلى حماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالمرض.

من جانبه، قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تسعى إلى ربط البحث العلمى بالصناعة بما يخدم المجتمع المحيط به، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم للتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف السعيد أن الجامعة تدعم شباب الباحثين فى ضل تغيرات الثورة الصناعية الرابعة من اجل خلق جيل من المبدعين والمبتكرين وبما يخدم المشاريع القومية للبلاد.