5 فيديوهات من مظاهرات باريس.. فلويد الأمريكى يجدد قضية عنصرية بفرنسا منذ 2016

اندلعت تظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بمحاسبة قتلة آداما ترواى، الذى قتل في عام 2016 خلال استجوابه من قبل قوات الشرطة، في حين كان مقتل الشاب الأمريكى من اصل إفريقى جورج فلويد بمثابة الشرارة لتلك التظاهرات.
وتصدرت هاشتاجات " "JusticePourAdam "العدالة من قتلة آداما ترواى"، بجانب هاشتاج " #JusticeForGeorgeFloyd" العدالة لجورج فلويد، و بلاك لايفز ماتر" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في تريند فرنسا، حيث طالب المغردون بالعدالة والقصاص ومحاكمة المتهمين في أسرع وقت، وإيجاد حلول لقضايا العنصرية.
i'm proud of my country #JusticePourAdama pic.twitter.com/8JdDWhkvAn— lina BLM (@iIomilovely) June 2, 2020
وعلقت إحدى الناشطات من خلال الفيديو، قائلة:" هذه باريس، فرنسا ترتفع ضد وحشية الشرطة الآن"، وعلق آخر:" الآلاف يصلون إلى شوارع باريس ، فرنسا الآن من أجل جورج فلويد و آداما ترواى"، وعلق آخر:" مات بالضبط مثل جورج فلويد وبعد 4 سنوات، لم تتم مقاضاة أي شخص".
La colère se déconfine dans le sud, il était temps. Un mot d'ordre "justice". #Marseille #AssaTraore #JusticePourAdama pic.twitter.com/sLuNSJMESr— Salé iodé (@BurnXam) June 2, 2020
على جانب آخر، قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلى لمدينة فرساى الفرنسية، إن المظاهرات التي اندلعت في شوارع فرنسا منذ قليل جاءت تنديدا للعنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد مقتل المواطن الأمريكي ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد بطريقة خنق من قبل شرطي أمريكى.
PROTESTORS IN PARIS ARE CHANTING “EVERYONE HATES THE POLICE” #JusticePourAdama #BlackLivesMatter pic.twitter.com/VH29zenjI1— chai ♡ (@givemeabrekk) June 2, 2020
وأضافت عضو المجلس المحلى لمدينة فرساى الفرنسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، هناك جماعات ضد العنصرية في فرنسا دعت لعمل مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في فرنسا للتنديد بطريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع الأمريكيين خلال الفترة الراهنة.
Kids just asking for justice. #JusticePourAdama #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/chXE5naa5Y— Taha 📷 (@MTGphotographe) June 2, 2020
We have been told to demonstrate in peace and that’s what we did but again it’s never enough ! #BlackLivesMatter #portedeclichy #JusticePourAdama pic.twitter.com/PXBIVNqfyK— Fulani face (@FaceFulani) June 2, 2020
They fucking just tear gased the entire place in Paris. Repeat after me: ALL COPS ARE BASTARDS. ESPECIALLY THAT ONE YOU’RE RELATED TO. #JusticePourAdama pic.twitter.com/DTHRBTecRn— ريان (@ryantheWarlock) June 2, 2020
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