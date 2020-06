5 فيديوهات من مظاهرات باريس.. فلويد الأمريكى يجدد قضية عنصرية بفرنسا منذ 2016

كتب هيثم سلامة

اندلعت تظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بمحاسبة قتلة آداما ترواى، الذى قتل في عام 2016 خلال استجوابه من قبل قوات الشرطة، في حين كان مقتل الشاب الأمريكى من اصل إفريقى جورج فلويد بمثابة الشرارة لتلك التظاهرات.





وتصدرت هاشتاجات " "JusticePourAdam "العدالة من قتلة آداما ترواى"، بجانب هاشتاج " #JusticeForGeorgeFloyd" العدالة لجورج فلويد، و بلاك لايفز ماتر" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في تريند فرنسا، حيث طالب المغردون بالعدالة والقصاص ومحاكمة المتهمين في أسرع وقت، وإيجاد حلول لقضايا العنصرية.





وعلقت إحدى الناشطات من خلال الفيديو، قائلة:" هذه باريس، فرنسا ترتفع ضد وحشية الشرطة الآن"، وعلق آخر:" الآلاف يصلون إلى شوارع باريس ، فرنسا الآن من أجل جورج فلويد و آداما ترواى"، وعلق آخر:" مات بالضبط مثل جورج فلويد وبعد 4 سنوات، لم تتم مقاضاة أي شخص".





على جانب آخر، قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلى لمدينة فرساى الفرنسية، إن المظاهرات التي اندلعت في شوارع فرنسا منذ قليل جاءت تنديدا للعنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد مقتل المواطن الأمريكي ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد بطريقة خنق من قبل شرطي أمريكى.

وأضافت عضو المجلس المحلى لمدينة فرساى الفرنسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، هناك جماعات ضد العنصرية في فرنسا دعت لعمل مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في فرنسا للتنديد بطريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع الأمريكيين خلال الفترة الراهنة.

We have been told to demonstrate in peace and that’s what we did but again it’s never enough ! #BlackLivesMatter #portedeclichy #JusticePourAdama pic.twitter.com/PXBIVNqfyK — Fulani face (@FaceFulani) June 2, 2020