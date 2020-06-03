5 سنوات سجن وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم " ح.ذ.م" " عامل بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز البلينا سوهاج ، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وحاتم عبد الحكم محمود .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا بسوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش على نطاق واسع، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف .

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عددا من قطع الحشيش كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "أ.أ.م" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بأحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز العسيرات بأن قام بالتعدى عليه بالضرب، مما أحدث به عاهة مستديمة وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه فى جسده وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى جسده.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.