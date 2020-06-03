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4 خطوط ساخنة لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين لمجابهة "كورونا" بالغربية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:16 م
4 خطوط ساخنة لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين لمجابهة "كورونا" بالغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية – محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تخصيص 4 أرقام واتس أب (01550502834 - 01550502835 - 01550502836 - 01550502837)، لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح محافظ الغربية ، أن تخصيص هذه الخطوط بديوان عام المحافظة يأتي ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس ، مؤكدا علي المتابعة المستمرة علي مدار اليوم لأي شكاوى ترد عبر هذه الخطوط والتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.

 

وقاد محافظ الغربية، اليوم، حملة لمتابعة التزام قائدى السيارات بارتداء الكمامة، أوضح فى بيان له، أنه تم سحب رخص 30 سيارة للوقوف فى الممنوع وعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بشوارع ميدان المحطة ومنطقة السيد البدوى وشارع البورصة بحى أول طنطا، ومنطقة الكورنيش والاستاد بحى ثانى طنطا.

 

وخلال جولته أصدر "رحمى" تعليماته لرئيس حى ثان طنطا بإزالة كل الإشغالات الموجودة بمنطقة الاستاد، كما وجه أيضا برفع القمامة الموجودة بطريق الكورنيش، كما وجه رئيس حى أول طنطا برفع كل الإشغالات الموجودة بميدان المحطة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

 

 


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