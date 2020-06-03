اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 ص
خالد صلاح
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وكيل تموين الأقصر يعلن تلقى 50 شكوى وحلها بنسبة 100% خلال مايو الماضى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:30 ص
وكيل تموين الأقصر يعلن تلقى 50 شكوى وحلها بنسبة 100% خلال مايو الماضى الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم خلال شهر مايو الماضى بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فحص وتنفيذ إجمالي عدد 50 شكوى من المواطنين مقدمة إلي المديرية والجهات الأخرى وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة "بوابة رئاسة مجلس الوزراء"، والخاصة ببطاقاتهم التموينية وعدم حصولهم علي الأرقام السرية وعدم إمكانية الصرف وإزالة أسبابها وأضرارها

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جاء مؤشر إنجاز الشكاوى قياس الآداء بالبوابة الحكومية ( رئاسة مجلس الوزراء ) بمعدل إنجاز 100%، مع عدم وجود أي شكاوى غير منفذة أو لم يتم حلها وذلك في حدود الامكانيات المتاحة ببرنامج نظام إدارة البطاقات الذكية الجديد المطبق بالمكاتب التموينية من قبل الوزارة علي مستوي الجمهورية والقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لذلك.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أنه من جهة آخري فقد تسلمت مديرية التموين عدد 4 مراكز خدمة مواطنين آخري جديدة، وهى " البياضية – الزينية – أصفون – الرزيقات"، وبذلك يصل عدد مراكز الخدمة المطورة إلي 14 مركز خدمة مواطنين بأرجاء المحافظة بعدد 75 شباك لتقديم كافة الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بالمحافظة، مشدداً أنه تم تزويد تلك المراكز بكافة الأجهزة والآثاث اللازم لتقديم الخدمات بكرامة ويسر للمواطنين، وذلك بناءاً علي البروتوكول الموقع بين وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي ومن الموازنة المالية لوزارة التموين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لرفع كفاءة وتطوير القطاع التمويني علي مستوي الجمهورية ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وكانت قد أعلنت مديرية تموين الأقصر، أنه أسفرت الحملات على مدار الـ30 يوماً الماضية عن تحرير 494 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، حيث شملت بالمخابز عدد 268 مخالفه ما بين (نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات اخري)، وفى الأسواق تحرير عدد 223 محضر ( عدم اعلان – شهادات صحية – ادارة بدون ترخيص – سلخانه – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية)، ومواد بترولية عدد 3 تجميع بنزين بأنواعه.

 


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