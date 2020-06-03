وكيل التموين بشمال سيناء: انتظام وصول المقررات لمنافذ الصرف وصرفها للمواطنين

وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية شمال سيناء ، أنه تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات الدكتورمحمد هجرس رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، وإيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينة، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، تم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين بالشيخ زويد، تنفيذ حملة مكبرة مكونة من فريق الوقائي ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالشيخ زويد ومفتشي إدارة التموين بالشيخ زويد، لضبط الكمامات الغير مطابقة للمواصفات وإعدامها.

كما أعلنت أيضا المرور على محلات السلع الغذائية والخضروات والجزارة والأسماك وأفران الخبز بالشيخ زويد ومتابعة تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية وكيفية تخزينها ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات، وتم إعدام السلع منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.