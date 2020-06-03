اليوم السابع
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وكيل التموين بشمال سيناء: انتظام وصول المقررات لمنافذ الصرف وصرفها للمواطنين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:45 ص
وكيل التموين بشمال سيناء: انتظام وصول المقررات لمنافذ الصرف وصرفها للمواطنين انتظام وصول السلع
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد فتحى راشد أبوحمده وكيل وزارة التموين بشمال سيناء ، توفر كافة السلع التموينية وانتظام صرف المقررات لدى البدالين، وقال أبوحمده فى تصريح له اليوم إنه يتابع توافر وانتظام وصول السلع التموينية لشركة الجملة، وأشار إلى أن البدالين التموينيين تصلهم حصصهم لتسليمها للأهالى مضيفا أن عمليات التوزيع تسير بانتظام بأفرع الشركة وجمعيتي من أول الشهر بنظام وجدول للصرف لمنع تكدس التجار بفرع الشركة ومنع دخول أى تاجر الا بالكمامة وواقى الأيدي وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية شمال سيناء ، أنه تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات الدكتورمحمد هجرس رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، وإيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينة، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، تم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التموين بالشيخ زويد، تنفيذ حملة مكبرة مكونة من فريق الوقائي ومراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالشيخ زويد ومفتشي إدارة التموين بالشيخ زويد، لضبط الكمامات الغير مطابقة للمواصفات وإعدامها.

 

كما أعلنت أيضا المرور على محلات السلع الغذائية والخضروات والجزارة والأسماك وأفران الخبز بالشيخ زويد ومتابعة تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية وكيفية تخزينها ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات، وتم إعدام السلع منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


شمال سيناء

العريش

تموين شمال سيناء

سيناء

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