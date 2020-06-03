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وكالة الأنباء السودانية:استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة اليوم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:18 ص
وكالة الأنباء السودانية:استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة اليوم سد النهضة
كتب هيثم سلامة

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يبدأ السودان اليوم الأربعاء، ترتيباته لمواصلة الاجتماعات الثنائية مع مصر واثيوبيا لبدء مفاوضات سد النهضة التي توقفت منذ فبراير الماضي .

قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن السودان يرتب الآن لمواصلة اجتماعاته الثنائية مع نظيريه المصري والأثيوبي لبدء مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فبراير الماضي.

وأضاف، أنه من  المنتظر تتم اللقاءات مع كل وفد على حدة وتأتي هذه الاجتماعات عقب تلك التى تمت الاسبوع الماضي بمشاركة الوزراء زائدا اثنين من وفد المفاوضات للدول الثلاث، علما بأن هذه الاجتماعات تتم على هدى اجتماعات رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر واثيوبيا في وقت سابق.

على جانب آخر، أكد أن تكون المذكرة المرفوعة من وزيرة الخارجية السودانية لمجلس الأمن تصعيداً للأوضاع المتعلقة بسد النهضة ضد أي طرف من اطراف التفاوض او انحيازا لطرف دون آخر وانما اثبات لحق السودان الأصيل في هذا الملف الهام خاصة وان مصر واثيوبيا رفعتا مسبقا خطابات مماثلة لمجلس الامن فى شهر مايو الماضى.

وشدد أن الرسالة طالبت مجلس الامن بحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ اي اجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الاقليمي والدولي، كما أكد حرص السودان التام في رسالته لمجلس الأمن على استئناف التفاوض الثلاثي بحسن نية للتوصل الى اتفاق شامل ومرض.

 

 

 

 


وكالة الأنباء السودانية

مصر

السودان

سد النهضة

مفاوضات سد النهضة

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