وفيات كورونا فى البرازيل تتخطى حاجز الـ 31 ألفا والإصابات 555 ألفا

كتب سمير حسنى

تخطت أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى البرازيل مستوى 555 ألف إصابة، مسجلة 55.129 ألف حالة، وبحسب "وورلد ميتر" المعني برصد تحليل بيانات وإصابات كوفيد 19 حول العالم، تخطت أعداد الوفيات الـ 31 ألف حالة، بعد رصد وتسجيل 31.243 ألف حالة، بينما تعافى 240.627 ألف حالة بعد تماثلهم للشفاء.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت رقما قياسيا بلغ 33274 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498440 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات نظيره في فرنسا ليأتي رابعا على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.