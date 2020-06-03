اليوم السابع
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وفاة رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية بفيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:15 م
وفاة رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية بفيروس كورونا محمد عرابي رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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توفى محمد عرابى، رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد عرابى رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية إثر وفاته بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الفقيد ولجميع العمال من أبناء المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

أكد المحافظ، أن الدولة المصرية تكثف كل جهودها للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود من قبل جميع الفئات مع الدولة المصرية، وأن نكون جميعا إيد واحدة خلف القيادة السياسية لكى نمر من تلك الأزمة بأقل الخسائر.

كانت خصصت مديرتى التربية والتعليم والشباب بمحافظة الشرقية، 107 مدرسة ومركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة  .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقرات المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات .

 وقال المحافظ: "نحن نعيش وضع استثنائى يتطلب منا جميعًا التكاتف والاتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إدارة الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عامًا ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة وأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

 

 


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