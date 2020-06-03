اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح من رموز قبيلة الترابين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:35 م
وفاة المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح من رموز قبيلة الترابين المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح أبوليمى
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى اليوم المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح أبوليمى من أبناء عشيرة النديات إحدى عشائر قبيلة الترابين بسيناء .

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ عودة صباح من بين أبطال أبناء قبائل سيناء الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال سيناء .

وأضاف أنه تقديرا لدوره الوطنى تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى تقديرا لجهده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة .

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أنه من بين الأدوار المهمة التى قام بها نقل معلومات عن تحركات العدو ونقلها من شرق القناة لغربها، وتنفيذ عمليات فى مناطق بسيناء تحت اشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة .

وقال إنه إضافة لدوره الوطنى الذى كان محل تقدير واحترام من كافة قيادات الدولة، أدى الشيخ عودة صباح دوره فى حل الخلافات والمشاكل بين العائلات والقبائل، وكان من بين أبرز رموز وقيادات قبيلة الترابين وصاحب بصمة وتاريخ فى الدعوة لنبذ كل الخلافات وضرورة الالتفات للمصالح الوطنية فوق أى اعتبار .

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أنه برحيل الشيخ عودة صباح تفقد جمعية المجاهدين عضوا من بين أعضائها الـ757 وجميعهم من المجاهدين اصحاب الدور الفدائى من رجال وسيدات من مختلف أنحاء سيناء كانوا عيون الوطن خلال فترة الاحتلال.

وأوضح أن جمعية مجاهدى سيناء، أشهرت وتتبع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، ومهمتها تقديم الخدمات المتنوعة للأبطال الفدائيين الذين أدوا دورهم البطولى فى خدمة الوطن وأيضا تقدم الجمعية خدماتها لأسرهم بعد رحيلهم، معربا عن تعازيه لأسرة الفقيد باسمه واسم كل الأبطال من أبناء سيناء .

 


شمال سيناء

ابطال سيناء

البطل عودة صباح لويمى

الترابين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة