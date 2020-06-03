اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:04 ص
وفاة الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق رجائى الميرغنى
كتب عمرو صحصاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفى منذ قليل الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، حيث أعلن شقيقه الفنان ضياء الميرغنى وفاته، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع جثمان الكاتب الراحل.
 
وكتب ضياء الميرغنى منذ قليل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أخي الكبير رجائي الميرغني".
 
وشغل رجائى الميرغنى العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للإتلاف الوطنى لحرية الإعلام.
 
يذكر أن الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى هو الشقيق الأكبر للفنان ضياء الميرغنى، الذى اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها "السفارة فى العمارة" أمام الزعيم عادل إمام، وكان أخر أعماله التليفزيونية مسلسلى "لمس أكتاف"، مع ياسر جلال، "وأفراح إبليس 2" مع جمال سليمان.

رجائى الميرغنى

ضياء الميرغنى

وفاة رجائى الميرغنى

وفاه رجائى الميرغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة