وفاة الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق

كتب عمرو صحصاح

توفى منذ قليل الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، حيث أعلن شقيقه الفنان ضياء الميرغنى وفاته، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع جثمان الكاتب الراحل.

وكتب ضياء الميرغنى منذ قليل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أخي الكبير رجائي الميرغني".

وشغل رجائى الميرغنى العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للإتلاف الوطنى لحرية الإعلام.

يذكر أن الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى هو الشقيق الأكبر للفنان ضياء الميرغنى، الذى اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها "السفارة فى العمارة" أمام الزعيم عادل إمام، وكان أخر أعماله التليفزيونية مسلسلى "لمس أكتاف"، مع ياسر جلال، "وأفراح إبليس 2" مع جمال سليمان.