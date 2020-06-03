اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام: عودة أستاذ جامعى إيرانى كان سجينا فى أمريكا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:27 م
وسائل إعلام: عودة أستاذ جامعى إيرانى كان سجينا فى أمريكا الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء أن أستاذا جامعيا إيرانيا بُرئت ساحته في الولايات المتحدة من تهمة سرقة أسرار تجارية عاد إلى بلاده اليوم الأربعاء.

ووجه الادعاء الاتحادي الأمريكي الاتهام لأستاذ علم المواد سيروس عسكري (59 عاما) في أبريل 2016. لكن قاضيا اتحاديا في ولاية أوهايو برأه في نوفمبر 2019.

وتنفي طهران وواشنطن صحة تقارير أشارت إلى أن إطلاق سراحه جاء في إطار تبادل للسجناء.

وقالت السلطات الأمريكية في مايو إن عسكري، الذي أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل، سيُرحّل إلى بلده فور حصوله على موافقة طبية.

وبثت وسائل الإعلام الإيرانية لقطات للقاء عسكري بأسرته في طهران اليوم الأربعاء.

وأفرجت إيران العام الماضي عن المواطن الأمريكي شي يو وانج الذي كان محتجزا لديها لثلاث سنوات بتهمة التجسس، وأطلقت الولايات المتحدة سراح الإيراني مسعود سليماني الذي كان يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ودفعت جائحة فيروس كورونا إيران، وهي البلد الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة، لإطلاق سراح بعض السجناء مؤقتا في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منتصف مارس إن طهران تفكر في الإفراج عن بعض المواطنين الأمريكيين مثلما أفرجت عن مايكل وايت، وهو من قدامى المحاربين بالبحرية الأمريكية وكان محتجزا في إيران منذ 2018، لاعتبارات صحية. وما زال وايت في إيران.

 


ايران

امريكا

استاذ جامعى

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة