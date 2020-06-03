وسائل إعلام: عودة أستاذ جامعى إيرانى كان سجينا فى أمريكا

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء أن أستاذا جامعيا إيرانيا بُرئت ساحته في الولايات المتحدة من تهمة سرقة أسرار تجارية عاد إلى بلاده اليوم الأربعاء.

ووجه الادعاء الاتحادي الأمريكي الاتهام لأستاذ علم المواد سيروس عسكري (59 عاما) في أبريل 2016. لكن قاضيا اتحاديا في ولاية أوهايو برأه في نوفمبر 2019.

وتنفي طهران وواشنطن صحة تقارير أشارت إلى أن إطلاق سراحه جاء في إطار تبادل للسجناء.

وقالت السلطات الأمريكية في مايو إن عسكري، الذي أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد في أبريل، سيُرحّل إلى بلده فور حصوله على موافقة طبية.

وبثت وسائل الإعلام الإيرانية لقطات للقاء عسكري بأسرته في طهران اليوم الأربعاء.

وأفرجت إيران العام الماضي عن المواطن الأمريكي شي يو وانج الذي كان محتجزا لديها لثلاث سنوات بتهمة التجسس، وأطلقت الولايات المتحدة سراح الإيراني مسعود سليماني الذي كان يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ودفعت جائحة فيروس كورونا إيران، وهي البلد الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة، لإطلاق سراح بعض السجناء مؤقتا في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منتصف مارس إن طهران تفكر في الإفراج عن بعض المواطنين الأمريكيين مثلما أفرجت عن مايكل وايت، وهو من قدامى المحاربين بالبحرية الأمريكية وكان محتجزا في إيران منذ 2018، لاعتبارات صحية. وما زال وايت في إيران.