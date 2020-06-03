وزير خارجية قبرص يبحث مع نظيره الألمانى الاستفزازات التركية فى شرق المتوسط

أ.ش.أ

أعلن وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودولدييس، أنه ناقش مع نظيره الألماني هيكو ماس، عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وسلوكها فى المنطقة، وكذلك رد الاتحاد الأوروبى على التحركات التركية الأخيرة.

وقال خريستودوليديس في رسالة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء، إنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الألماني وبشكل بناء وصريح حول القضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والمصالح الإقليمية والثنائية والتطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما ناقش الطرفان قضايا متعلقة بالسياحة، حيث أكد خريستودوليديس استعداد قبرص للترحيب مرة أخرى بالسياح الألمان في الجزيرة اعتباراً من 9 يونيو عندما سيتم إعادة فتح المطارات في قبرص.

جدير بالذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة وسيادة جمهورية قبرص.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استنكروا في بيان صدر في 15 مايو المنصرم عدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكرروا دعوتهم لأنقرة إلى ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام والمتعلقان بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.