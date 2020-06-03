وزير بريطانى: جونسون يتولى مسئولية إدارة أزمة كورونا

رويترز

قال إدوارد أرجار وزير الدولة بوزارة الصحة البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتولى الإشراف على إدارة جائحة فيروس كورونا وكان يؤدي دوما هذا الدور، وذلك بعد تقرير يشير إلى أن جونسون بدأ يتولى إدارة الأزمة.