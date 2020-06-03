اليوم السابع
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وزير الدفاع العراقى يؤكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتى بملاحقة عناصر داعش

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:17 م
وزير الدفاع العراقى يؤكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتى بملاحقة عناصر داعش الجيش العراقى
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتى بملاحقة عناصر داعش الارهابى.
وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الوزير عناد ترأس جلسة مجلس الدفاع الأولى للعام الحالي وضمت في جدول أعمالها جملة من الأمور الأمنية والإدارية والفنية؛ ومنها مناقشة الإسكان الدائم للجيش وفق أسس جيدة وراقية.
وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، أكد وزير الدفاع العراقي ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عناصر داعش الإرهابي وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب؛ بما يضمن المحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات.


العراق

الاستخبارات العراقية

داعش

ملاحقة داعش

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