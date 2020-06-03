وزير الدفاع الأمريكى يعلن معارضته نشر الجيش للسيطرة على الاحتجاجات

كتب محمد عبد العظيم

أعلن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، معارضته نشر الجيش للسيطرة على الاحتجاجات التى تشهدها العديد من المناطق داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

تتسارع الأحداث في الولايات المتحدة، فبعد احتجاجات عنيفة تظاهر خلالها الآلاف في مدن أمريكية رئيسية لليلة ثامنة على التوالي قرر البنتاجون نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن.

اعتقلت الشرطة الأمريكية، نحو 9300 شخص على الأقل في الاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد منذ مقتل جورج فلويد.

وفيما قالت الشرطة الأمريكية، إن مشتبها به في حالة حرجة، كما أصيب واحد على الأقل من أفراد الشرطة، بعد أن ردت الشرطة على إطلاق نار في حي بروكلين بمدينة نيويورك.