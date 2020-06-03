وزير الدفاع الأمريكى يأمر بسحب عناصر الجيش من محيط العاصمة واشنطن

كتب سمير حسنى

أصدر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمرا بسحب القوات التي غادرت قاعدتي "فورت براج" و"فورت دروم" وانتشرت في محيط العاصمة واشنطن، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية.

وفى وقت سابق ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، رالف نورثام، رفض طلبا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بإرسال ما بين 3000 إلى 5000 من عناصر الحرس الوطني بالولاية إلى واشنطن العاصمة، في إطار استعراض ضخم للقوة نظمته إدارة الرئيس دونالد ترامب ردا على الاحتجاجات العنيفة.

وقال حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، إن تصريحات ترامب بشأن حكام الولايات التي قال فيها الرئيس إن معظم حكام الولايات "ضعفاء" ويحتاجون إلى "السيطرة" على الشوارع، لعبت دورا في القرار، موضحا أن تصريحات الرئيس الأمريكى لحكام الولايات عززت المخاوف بشأن كيفية استخدام الحرس الوطني، ويأتي رفض حاكم ولاية فرجينيا إرسال عناصر الحرس الوطني، بينما يتواصل الاضطراب في الشارع الأميركي، في واحدة من أوسع الاحتجاجات العرقية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث خرج متظاهرون إلى الشوارع للتنديد بقتل الشرطة للمواطنين السود.