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وزير الأوقاف ينعى الدكتور القوصي:فقدنا قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:47 ص
وزير الأوقاف ينعى الدكتور القوصي:فقدنا قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق
كتب على عبد الرحمن

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نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، فضيلة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة ، وغفر له ، وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان .
 
وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل رحمه الله و أحسن مثواه ، مؤكدا أن الأمة الإسلامية كلها فقدت قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا ، و ”وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ” .
 
ولد الدكتور عبد الفضيل القوصى، بمحافظة قنا مركز قوص في 12 فبراير 1944، التحق بالأزهر الشريف، حيث حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1963م من معهد قنا الديني.
 
التحق القوصى بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتخصص في قسم العقيدة والفلسفة، وتخرج في ذات القسم والكلية سنة 1967م، ثم عمل به معيداً، ومدرساً، وأستاذاً مساعداً، وأستاذاً.
 
نال شهادة التخصص (الماجستير) في العقيدة والفلسفة، من كلية أصول الدين، عن رسالته: «العلِّيَّة ومشكلاتها في الفلسفة الإسلامية»، سنة 1969م، ثم حصل على شهادة العالمية (الدكتوراه) في ذات التخصص، عن رسالته: «الفلسفة الإشراقية عند صدرالدين الشيرازي»، سنة 1975م.
 
عمل أستاذًا للعقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، ثم وكيلًا للكلية، فنائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، تم اختياره لعضوية مجمع البحوث الإسلامية (هيئة كبار العلماء)، ومقرِّرًا للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في تخصص العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

 


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