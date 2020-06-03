وزيرة الصحة الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى والشعب المصرى نيابة عن محمود عباس

كتب رامى محيى الدين

وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، الشكر نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشعب الفلسطينى: أشكر الرئيس السيسي والشعب المصرى الذى يقف دائما مع الشعب الفلسطيني.



وأضافت لإكسترا نيوز: مصر هي الشقيقة الكبرى للدولة الفلسطينة وقدمت الكثير من التضحيات والشهداء، كما أنها دائما ما كانت مدافعة وداعمة للقضية الفلسطينية.



وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.



وأوضحت الكيلة - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - أنه بتسجيل الخمس حالات الجديدة، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 635.