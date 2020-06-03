اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:51 م
وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية وزيرة البيئة
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن المواطنين غير معتادين على السير بمهمات وقاية شخصية ولكننا يجب أن نعتاد عليها، خاصة فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فى العالم كافة تطلب الأمر أن يسير المواطن بـ"الكمامة والجوانتى"، إلى جانب التخلص الآمن منهما بعد الاستعمال، وتابعت: "لابد أن نعتاد عليهما.. والوزارة وجدت ضرورة توعية المواطنين بأهمية التخلص منهما، وأعلنت عن سبل ذلك".

وناشدت وزيرة البيئة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين بضرورة غسل الجوانتى والكمامة بالمياه والصابون ومن ثم تقطيعهما ووضعهما فى كيس القمامة، وتابعت: "العاملون فى جمع القمامة يبذلون مجهودا كبيراً لا يقل عن جهود الآخرين.. وحفاظاً على أرواحهم يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية حتى لا يلحق الضرر بمن يبذلون جهودهم فى حماية المجتمع".

وتابعت الوزيرة: "فكرة أننا نقطع الكمامة والجوانتى بعد استخدامهما تهدف إلى عدم قيام أحد بإعادة استخدامهما أو الاتجار بهما بشكل غير مشروع"، مشيدة بدور الشباب والمجتمع المدنى فى توعية المجتمع بخطورة فيروس كورونا، مضيفة: "المجتمع المدنى والشباب كان لهم دور كبير فى توعية المواطنين".

وزيرة البيئة

اخبار مصر

كورونا

اخبار كورونا

اخبار

الكمامة

التخلص من الكمامة

عمال النظافة

اليوم السابع بلس

الكمامة والجوانتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة