اليوم السابع
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وزيرا خارجية الكويت وأيرلند يبحثان آخر تطورات ترشح "دبلن" لعضوية مجلس الأمن

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:30 م
وزيرا خارجية الكويت وأيرلند يبحثان آخر تطورات ترشح "دبلن" لعضوية مجلس الأمن وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفيني، هاتفيا، آخر التطورات المتعلقة بترشح إيرلندا لعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن لعامى 2021-2022، وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية الكويتى من نظره الأيرلندي، بحث آخر تطورات تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين؛ للتصدى لتداعياتها.
 
وشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات هذه الجائحة والحد من انتشارها، وضرورة دعم أعمال المنظمات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.
 
ومن جانبه، جدد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الشكر والثناء على كافة التسهيلات التى قدمتها السلطات الأيرلندية، بشأن إعادة المواطنين الكويتيين العالقين فى أيرلندا، وتيسير عمليات إعادتهم إلى أرض الوطن.
 
كما جدد تضامن الكويت، مع الإجراءات التى تتخذها أيرلندا فى مواجهة تداعيات فيروس (كورونا المستجد)، متمنيا لإيرلندا وشعبها السلامة وتجاوز هذه الأزمة.
 
وبدوره، أشاد وزير خارجية أيرلندا، بالإجراءات التى تتخذها الكويت تجاه التصدى لهذا الوباء، متمنيا للجميع السلامة منه ومن تداعياته.
 
كما تناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التى تربط البلدين، وأطر تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، اضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.
 

الكويت

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دبلن

مجلس الامن

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