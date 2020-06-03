وزارة الطيران تسير 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين فى بيروت

كتبت رحاب نبيل

سيرت وزارة الطيران المدنى، اليوم الأربعاء ، 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية فى مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر عودة جميع الرحلات إلى مطار القاهرة الدولى، حيث يجرى أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 أيام، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت أعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني أمس الثلاثاء، عن تنظيم 7 رحلات جوية استثنائية علي مدار 3 ايام متتالية لإجلاء 1400 مواطن مصرى من بيروت، وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بعد ان فتحت السفارة المصرية في بيروت، الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن، وتلقت السفارة طلبات العودة الي البلاد وتم اتخاذ الاجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج.

واعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة ، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.