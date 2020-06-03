وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ291 حالة

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن شخصا واحداً توفى اليوم، بينما سجلت 92 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالى الوفيات فى إسرائيل إلى 291 حالة، أما إجمالى عدد الإصابات فقد بلغ مساء اليوم الأربعاء 17377 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى حاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا يبلغ 2103 شخصا، 41 منهم حالتهم متوسطة و 27 خطيرة و25 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما بلغ إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء 14983.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن وزارة التعليم الإسرائيلية أغلقت 43 مدرسة عقب اكتشاف حالات مصابة بها.

وأوضحت الصحيفة، أن آخر اكتشاف حالات في المدراس تسببت في غلق 7 مدارس إضافية في أنحاء متفرقة في إسرائيل، حيث تم تشخيص إصابة 20 طالب ومدرس أصيبوا بالفيروس، وحاليا، عدد المرضى في صفوف الطلاب 244 حالة ووسط المعلمين والمعلمين بلغ 7500 حالة متواجدين في الحجر الصحي.

من جانبه حذر مستشفي سوروكا في مدينة بئر السبع من القفزة في عدد المصابين بالفيروس في منطقة الجنوب وقال :"هناك وتيرة ارتفاع بحالات الإصابات بمنطقتنا".