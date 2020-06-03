اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزارة التجارة الجزائرية تنفى إعادة فتح بعض الأنشطة المغلقة بسبب الكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:10 م
وزارة التجارة الجزائرية تنفى إعادة فتح بعض الأنشطة المغلقة بسبب الكورونا الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت وزارة التجارة الجزائرية اليوم الاربعاء ما نشر ببعض وسائل الإعلام المحلية عن إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية المغلقة بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحة أن قرار اعادة فتح الانشطة التجارية هو من صلاحيات رئاسة الحكومة فقط.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه "تفاعلا مع المقالات الصحفية الصادرة اليوم الاربعاء عبر بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومفادها إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، فإن وزارة التجارة تنفي وتكذب هذه الاخبار التي لا اساس لها من الصحة " .
وأضاف البيان أن وزارة التجارة غير مؤهلة للنظر أو البت في هذه المسائل، والتي تبقى من الاختصاص الحصري لرئاسة الحكومة، وبالتالي فإن كل المعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام ذات الصلة بموضوع إعادة بعث النشاطات التجارية عارية من الصحة، مؤكدا أن كل المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. 
وكان وزير التجارة الجزائري كمال رزيق قد عقد أمس الثلاثاء بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين في إطار متابعة الأوضاع والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي والتجاري .
ويعد هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه في سياق التوجيهات التي أعطاها الرئيس عبد المجيد تبون لوزير التجارة في آخر اجتماع لمجلس للوزراء لمتابعة ودراسة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي الوباء .
واستمع الوزير خلال هذا اللقاء الى مختلف المقترحات التي قدمها الشركاء المهنيين وتخص بحث امكانيات مساعدة التجار المتضررين من الجائحة وأخرى خاصة بإعادة فتح بعض الانشطة التجارية والتي تبقى من صلاحيات رئاسة الحكومة.


الجزائر

وزارة التجارة الجزائرية

قيود كورونا

كورونا فى الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة