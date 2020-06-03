وزارة البيئة: توفير 80 صندوق قمامة بالمطرية لرفع مستوى نظافة الحى

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة نهائية للتعامل مع تراكم المخلفات بحى المطرية، تم عقد اجتماع عاجل بين مسؤولي جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع للوزارة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بحضور نائب محافظ القاهرة ورئيس حى المطرية لوضع آلية لرفع مستوى نظافة محاور وطرق حى المطرية، وذلك للتغلب على المشكلات والشكاوى المتكررة من تراكم القمامة بالحي وخاصة حول مزار شجرة مريم.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي تضمن زيارة ميدانية لشوارع المطرية للوقوف على وضع التراكمات بها، على وضع خطة سريعة لرفع كافة المخلفات والتراكمات، بما في ذلك منطقة مزار شجرة مريم والشوارع المؤدية إليه نظرا لأهميته التاريخية، بالإضافة إلى رفع التراكمات من المحاور الجديدة التي تم انشاؤها خلال عمليات التطوير.

وأشارت وزارة البيئة، إلى أنه تم الاتفاق على رفع كفاءة منظومة النظافة داخل الحي بعدد من الإجراءات منها توفير عدد 80 صندوق قمامة من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وقيام رئيس الحي بإعادة توزيع متعهدي جمع القمامة على أنحاء الحي لضمان رفع كافة المخلفات.

ومن جانبها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ضمن مهامها في اعداد وتنفيذ منظومة المخلفات والرصد والمتابعة لها ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات، ستقوم من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالدفع بفرق رصد دورية لمتابعة حالة النظافة العامة لشوارع الحي، وضمان استدامة مستوى النظافة المطلوب.

كانت قد تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم وادارة المخلفات وقطاع الشئون المالية والادارية بالوزارة الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الاقليمية التابعة له والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على سرعة توفير مهمات الوقاية من كمامات للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الاقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم توفير عدد 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا .