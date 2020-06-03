وداعا محمد عبد الفضيل القوصى.. العالم الإسلامى ينعى أحد كبار علماء علم الكلام

كتب لؤى على

فقد العالم الإسلامى اليوم الاربعاء أحد كبار علماء علم الكلام ،الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى ، عضو هيئة كبار العلماء، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للأزهر، ووزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم 3 يونيو 2020، الراحل الذى قضى حياته في خدمة الفكر الإسلامي والدفاع عن الإسلام في وجه التيارات المعادية سيرته فى هذا التقرير: هو محمد عبد الفضيل محمد عبد العزيز القوصي، (1944م-2020م) -(1363هـ-1441هـ) ..مولده ونشأته العلمية:

ولد العلامة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي -(رحمه الله)- في محافظة قنا-مركز قوص في يوم السابع عشر من شهر صفر عام 1363هـ، الموافق الثاني عشر من شهر فبراير عام 1944م.

حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبدئ القراءة والكتابة في كُتَّابِ القرية، ثم التحق بالأزهر الشريف حيث تابع تعليمه الأساسي بالمعاهد الأزهرية على النهج المعروف؛ حيث حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1963م، من معهد قنا الديني.

الإجازة العالية (الليسانس )

التحق بعد ذلك بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتخصص في قسم العقيدة والفلسفة، وتخرج في ذات القسم والكلية سنة 1967م.

الماجستير

نال شهادة التخصص (الماجستير) في العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين عن رسالته «الِعلِّية ومشكلاتها في الفلسفة الإسلامية» عام 1969م.

العالمية (الدكتوراه)

-ثم نال شهادة العالمية الدكتوراه في ذات التخصص عن رسالته «الفلسفة الإشراقية عند صدر الدين الرازي» سنة 1975م.

الوظائف والمناصب العلمية والإدارية:

-عمل فور تخرجه من كلية أصول الدين-(قسم العقيدة والفلسفة) معيدًا ومدرسًا وأستاذًا مساعدًا، وأستاذًا .

- ثم عمل وكيلا لكلية أصول الدين، فنائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.

- اختير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

- تم اختياره أيضًا مقررًا للَّجنة العلمية لترقية الأساتذة في تخصص العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

- اختير نائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

- تم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء ضمن التشكيل الأول للهيئة.

- تم تعيينه وزيرا للأوقاف المصرية.

- اختير عضوًا في مجمع الخالدين (مجمع اللغة العربية) .

- مشروعه الفكري ومؤلفاته:

ولقد كان صاحب مشروع فكري متميز يجمع بين التراث والمعاصرة، والعقل والنقل، اعتمادًا على المدرسة الأشعريِة التي تُمِّثلُ أهلَ السنة والجماعة.

أهم مؤلفاته:

1- موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين.

2- جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام.

3- إفلاس الفكر الماركسي.

4- قراءة إسلامية في علم النفس العام.

5- هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد.

6- هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين.

7- رؤية إسلامية في قضايا العصر.

8- تطور الفكر الكلامي عند إمام الحرمين الجويني.

وفاته:

وافته المنية فجر يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر يونيو 2020م، الموافق الحادي عشر من شهر شوال لعام 1441هـ.