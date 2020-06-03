وأفادت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، أن هذه الدول "تدرس العديد من المبادرات الواعدة مع العديد من شركات صناعة الأدوية"، من أجل إنتاج لقاح داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اتفقت أن أي "نتيجة إيجابية تستلزم إستراتيجية واستثمارات مشتركة".



ويهدف التحالف أيضًا إلى ضمان توفير جرعات كافية من اللقاح للبلدان ذات الدخل الضعيف، وخاصة في إفريقيا.