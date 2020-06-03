اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:53 م
خالد صلاح
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هواوي تحقق المرتبة الثانية عالمياً في معدل شحنات ساعاتها الذكية بنمو سنوي 62.2% في الربع الأول من عام 2020

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:56 م
هواوي تحقق المرتبة الثانية عالمياً في معدل شحنات ساعاتها الذكية بنمو سنوي 62.2% في الربع الأول من عام 2020 ساعات هواوى الذكية

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أصدرت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) مؤخرًا تقرير لتعقب الأجهزة القابلة للارتداء في جميع أنحاء العالم، والذي أظهر أن الشحنات العالمية من الأجهزة القابلة للارتداء وصلت إلى 72.6 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، مع زيادة سنوية بنسبة 29.7٪. وفقًا للتقرير، حافظت هواوي على حصة عالية من سوق الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2020، مع زيادة شحنات الساعات الذكية على أساس سنوي بنسبة 62.2٪.
 
في قطاع الساعات الذكية، تم شحن 16.9 مليون وحدة من الساعات الذكية في الربع الأول من عام 2020، بانخفاض 7.1٪ على أساس سنوي. احتلت هواوي المرتبة الثانية مع شحن 2.6 مليون وحدة، بزيادة 118.5٪ على أساس سنوي، مما يجعلها العلامة التجارية الوحيدة للساعات الذكية التي تنمو بأكثر من 100٪.
 
 
أحدث بيانات سوق الساعات الذكية من IDC
أحدث بيانات سوق الساعات الذكية من IDC
 
وكشف تقرير IDC أن هواوي واصلت نموها بفضل وجودها القوي على الإنترنت وعلاقاتها الوثيقة مع تجار التجزئة.
 
وفي الوقت نفسه، تنمو أعمال الساعات الذكية من هواوي ضد التيار، نتيجة إطلاق منتجها الجديد في الربع الأول بالإضافة إلى التحسين المستمر لميزات اللياقة والصحة. وفي الربع الأول من عام 2020، أطلقت هواوي سلسلة أجهزة HUAWEI WATCH GT 2 الجديدة على مستوى العالم. من خلال التحسين المستمر في تكنولوجيا المستشعر، توفر ساعات هواوي الذكية مزايا رائعة في تتبع اللياقة البدنية والصحة. تأتي ميزة قياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2 مع سلسلة HUAWEI WATCH GT الجديدة التي تلقت ردود فعل إيجابية من السوق.
 
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ساعة HUAWEI WATCH GT 2e، التي تم إطلاقها في الربع الأول من عام 2020، جائزة "أفضل خيار – Best Choice" من Pocketnow، أحد أفضل منافذ التكنولوجيا العالمية.
 
علاوة على ذلك، نظرًا لأن هواوي تسرع في تنفيذ استراتيجية الحياة السلسة 1 + 8 + N (1+8+N All-Scenario Seamless AI Life (لحياة سلسة في عام 2020، فإن ساعات هواوي الذكية تتكامل مع النظام البيئي لجميع السيناريوهات الخاصة بهواوي بطريقة أفضل، مما توفر للمستهلكين تجربة غنية في اللياقة البدنية والصحة.
 
-النهاية-
 

هواوى

ساعات هواوى

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